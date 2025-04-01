Штормовое предупреждение из-за тумана и ветра объявлено на большей части Казахстана

В ВКО и области Абай продолжится интенсивное снеготаяние, вскрытие рек от льда, при этом не исключены образование заторов льда в руслах рек. Ожидается формирование талого и склонового стоков, подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления.