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Telegram заблокировал чат-бот для помощи жителям Белгородской области

Гладков: Telegram заблокировал только что созданный бот для помощи белгородцам.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 1 апр — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске чат-бота, предназначенного для помощи жителям Краснояружского и Ракитянского районов, добавив, что в тот же день Telegram заблокировал новый сервис.

«Сегодня мы запустили чат-бот для помощи жителям Краснояружского района и 6 населенных пунктов Ракитянского района. И сегодня “Телеграм” его заблокировал», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, сервис был создан для предоставления информации об единовременных выплатах, устройстве детей в школы и детские сады, а также по другим вопросам, которые волнуют жителей, временно покинувших свои дома из-за сложной оперативной обстановки.

Он отметил, что власти оперативно реагируют на ситуацию и уже работают над созданием нового чат-бота, а также рассматривают альтернативные варианты по созданию информационного ресурса.