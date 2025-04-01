Telegram заблокировал чат-бот для помощи жителям Белгородской области

БЕЛГОРОД, 1 апр — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске чат-бота, предназначенного для помощи жителям Краснояружского и Ракитянского районов, добавив, что в тот же день Telegram заблокировал новый сервис.
«Сегодня мы запустили чат-бот для помощи жителям Краснояружского района и 6 населенных пунктов Ракитянского района. И сегодня “Телеграм” его заблокировал», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, сервис был создан для предоставления информации об единовременных выплатах, устройстве детей в школы и детские сады, а также по другим вопросам, которые волнуют жителей, временно покинувших свои дома из-за сложной оперативной обстановки.
Он отметил, что власти оперативно реагируют на ситуацию и уже работают над созданием нового чат-бота, а также рассматривают альтернативные варианты по созданию информационного ресурса.