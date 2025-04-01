Электросамокаты запретили использовать в нескольких парках Челябинска

На совещании присутствовали городские власти, представители ГИБДД и организаций, занимающихся прокатом двухколёсных электронных средств передвижения. Вместе они сошлись на необходимости введения ряда ограничений для людей, катающихся на электросамокатах. Ранее с подобной инициативой выступил губернатор Алексей Текслер.
Запреты на парковку и катание в парках
В первую очередь, чтобы уменьшить аварийность и снизить опасность для пешеходов, были введены ограничения и даже запреты на катание в некоторых местах. Челябинцам на электронных самокатах отныне нельзя ездить по территориям ЦПКиО имени Гагарина и Сада Победы, набережной реки Миасс, в том числе рядом с историческим музеем Южного Урала, скейт-парка у дворца спорта «Юность», Кировки и бульвара Славы, сквера «Алое Поле», парков Пушкина и Терешковой, площади Революции, а также по автодороге в лесопарковой зоне от улицы Худякова до дач и ещё на ряде улиц. В нескольких местах установили ограничения по скорости.
Если человек заедет в запретную зону, самокат предупредит об этом. В местах с ограничениями по скорости он автоматически замедлится.
В мэрии также предусмотрели запрет на парковку двухколёсного транспорта в определённых местах. Например, с этого момента средства передвижения нельзя оставлять на велодорожках, узких тротуарах или остановках. Припаркованные с нарушениями самокаты будут эвакуировать.
Полный список запретных точек определят к началу мая. Затем их добавят на электронную интерактивную карту. Кроме того, на эти места в реальности нанесут специальную разметку.
Запреты на использование электросамокатов детьми
Чтобы несовершеннолетние челябинцы не смогли воспользоваться электросамокатами, в приложениях введут идентификацию пользователей с помощью банковских сервисов. По крайней мере, сделать нечто подобное обещают операторы проката. Схема не новая и с успехом использовалась компаниями в прошлом году. Благодаря этой системе были заблокированы 110 аккаунтов, используемых детьми для катания.
Контроль за самокатчиками будут осуществлять также с помощью камер наблюдения. Кроме того, следить за арендаторами начнут мобильные консультанты по безопасности. Зафиксировав нарушение, они передадут информацию вместе с фото и видео подтверждением службе поддержки сервиса кикшеринга, а последние уже решат, какие санкции стоит вводить в отношении нарушителей.
Новые велосипедные дорожки
Как бы некоторым не казалось, власти стремятся не только вводить ограничения, но и создавать что-то полезное для граждан. В текущем году на северо-западе планируют оборудовать семь велодорожек. Появятся они вдоль улицы Братьев Кашириных, на участке от Чичерина до Северо-Крымской.