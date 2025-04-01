Электросамокаты запретили использовать в нескольких парках Челябинска

В первую очередь, чтобы уменьшить аварийность и снизить опасность для пешеходов, были введены ограничения и даже запреты на катание в некоторых местах. Челябинцам на электронных самокатах отныне нельзя ездить по территориям ЦПКиО имени Гагарина и Сада Победы, набережной реки Миасс, в том числе рядом с историческим музеем Южного Урала, скейт-парка у дворца спорта «Юность», Кировки и бульвара Славы, сквера «Алое Поле», парков Пушкина и Терешковой, площади Революции, а также по автодороге в лесопарковой зоне от улицы Худякова до дач и ещё на ряде улиц. В нескольких местах установили ограничения по скорости.