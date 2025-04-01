В Калининграде перенесли городской субботник из-за прогноза погоды

«Если для этого потребуется вывезти собранный мусор, то МБУ “Чистота” готово оказать такую услугу всем желающим безвозмездно. Для этого нужно оставить заявку диспетчеру учреждения — 93−00−05. По состоянию на сегодня готовность принять участие в месячнике благоустройства выражали 326 калининградских дворов», — говорится в сообщении властей.