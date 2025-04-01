На Кубани домашняя овчарка превратила лицо 87-летней пенсионерки в кровавую рану

Однако лечение на этом не заканчивается. Пенсионерке предстоит еще несколько пластических операций на лице. Кроме того, врачам предстоит восстановить ее ногу: во время нападения собаки женщина упала и получила перелом бедра. Полный курс реабилитации займет значительное время.