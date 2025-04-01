На Кубани домашняя овчарка превратила лицо 87-летней пенсионерки в кровавую рану

87-летняя жительница Адыгеи стала жертвой нападения домашней овчарки. Собака вцепилась женщине в лицо, серьезно повредив нос, верхнюю губу и щеку. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань.
Оторванный фрагмент кожи удалось сохранить, и по распоряжению главврача Краснодарской краевой больницы № 1 Владимира Порханова пострадавшую экстренно доставили в медучреждение.
К прибытию пациентки в операционной был готов коллектив врачей во главе с Грантом Забуняном, заведующим отделением опухолей головы и шеи. Специалисты сразу приступили к сложнейшей реконструкции поврежденных тканей. В результате мастерской работы хирургов кровоснабжение восстановили, и операция завершилась успешно.
По словам Забуняна, женщина остается в реанимации в стабильно-тяжелом состоянии. Медики проводят интенсивную терапию для поддержания жизненно важных функций организма. «Реплантированный лоскут кожи в области носа и щеки приживается», — пояснил врач.
Однако лечение на этом не заканчивается. Пенсионерке предстоит еще несколько пластических операций на лице. Кроме того, врачам предстоит восстановить ее ногу: во время нападения собаки женщина упала и получила перелом бедра. Полный курс реабилитации займет значительное время.