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Трое военнослужащих из Башкирии погибли в зоне СВО

С бойцами простились в Чишминском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Чишминском районе Башкирии похоронили троих военнослужащих, погибших в зоне СВО. О смерти бойцов сообщил глава района Ришат Мансуров.

Сегодня, 1 апреля, в селе Ябалаклы в последний путь проводили рядового Рината Курбанова. Ранее, 28 марта, в Чишмах похоронили рядового Сергея Яковлева, а 27-го числа состоялась прощальная церемония с с гвардии рядовым Валерием Быковым из деревни Новомихайловка.

Ришат Мансуров принес свои соболезнования семьям погибших и пожелал сил пережить горе.

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