YouTube российского блогера-оппозиционера признан экстремистским в Беларуси

В Беларуси признали экстремистским YouTube-канал оппозиционного блогера из России. Так, ролики блогера Алексея Романова из канала «Романов» на видеохостинге YouTube Мининформации включило в Республиканский список экстремистских материалов.
Соответствующее решение было вынесено судом Осиповичского района Могилевской области. В примечании в списке указано, что решение суда «подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314 статьей Гражданского процессуального кодекса».
Известно, что блогер Романов освещал несанкционированные акции в Хабаровске в 2020-м, находился в Армении в период «бархатной» революции в 2018-м. По последним данным сейчас он живет в Ереване.
В открытых источниках сообщалось, что в сентябре 2023-го в Ереване обнаружили мертвой его жену Яну Зеленскую. После чего было возбуждено уголовное производство по признакам убийства.
Заметим, что кроме YouTube-канала Романова в список экстремистских материалов включили его аккаунты в соцсетях мессенджерах: TikTok, Telegram, «Одноклассники», «ВКонтакте» и других.
А еще книги Рю Мураками, Фредрика Бакмана и Норы Сакавич запретили распространять в Беларуси.
И Генпрокуратура сообщила, что изображение черного орла с буквой «О» признано экстремистским в Беларуси.
Тем временем белорусы жалуются на фейковые опросы от имени Белорусского радио.