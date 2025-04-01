Профессор ННГУ Сергей Сизов скончался 1 апреля

1 апреля скончался профессор института международных отношений и мировой истории ННГУ Сергей Сизов. Об этом сообщается на странице ИМОМИ в соцсетях.
Сергею Сизову было 70 лет — к своим годам он стал доктором исторических наук и почетным работником высшего профессионального образования РФ. Образование он получил на историко-филологическом факультете Горьковского университета им. Лобачевского. Сергей Сизов с 1988 по 1997 годы возглавлял кафедру истории Древнего мира и Средних веков. А с 2021 года стал ее профессором.
Прощание с Сергеем Сизовым пройдет 3 апреля в 11:00 на Бугровском кладбище.
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