Глава ГАИ Беларуси высказался об ужесточении ответственности за пьяное вождение

Наиболее серьезной и действенной мерой Виктор Ротченков назвал конфискацию транспорта за повторное нарушение, аргументируя это статистикой. Так, за 2024-й в Беларуси более 11 тысяч водителей были задержаны в состоянии опьянения, из них свыше 200 фактов, когда это повторное нарушение.