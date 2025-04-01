Глава ГАИ Беларуси высказался об ужесточении ответственности за пьяное вождение

Стало известно, будут ли в Беларуси ужесточать ответственность за пьяное вождение. Об этом начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков рассказал на «Беларусь 1».
Прежде всего, отвечая на вопрос о возможности ужесточения за пьяную езду, Ротченков констатировал, что в ближайшее время это не произойдет.
— С уверенностью скажу, пока не планируем ужесточать ответственность за это нарушение, — пояснил он.
При этом глава ГАИ объяснил, что сейчас в Беларуси количество ДТП, совершенных в состоянии опьянения водителями, уменьшается. Как становится меньше и фактов пресечения сотрудниками ГАИ нетрезвого вождения.
— Существующая на сегодня ответственность позволяет управлять ситуацией и, действительно, все эти факты снижаются, — прокомментировал глава ГАИ республики.
Но также Ротченков не исключил, что в Беларуси ответственность за пьяное вождение ужесточится. Это произойдет, когда правоохранители поймут, что действующих мер недостаточно. Тогда, возможно, будут рассматриваться иные варианты ответственности либо ее ужесточат.
При этом он заметил, что на данный момент в республике — одна из самых жестких мер ответственности за пьяное вождение, в сравнении с соседними странами и государствами СНГ.
— Преждевременно еще больше ужесточать эту ответственность, — считает глава Госавтинспекции.
Наиболее серьезной и действенной мерой Виктор Ротченков назвал конфискацию транспорта за повторное нарушение, аргументируя это статистикой. Так, за 2024-й в Беларуси более 11 тысяч водителей были задержаны в состоянии опьянения, из них свыше 200 фактов, когда это повторное нарушение.
Напомним, с 1 января 2025-го штраф за управление авто в состоянии алкогольного опьянения составляет 4200 белорусских рублей (100 базовых величин на апрель 2025 года. — Ред.) с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года при 0,8 промилле в выдыхаемом воздухе. Штраф составит 8400 белорусских рублей (200 базовых), если больше 0,8 промилле.
Повторная в течение одного года остановка за пьяное вождение влечет уголовную ответственность, а авто подлежит конфискации независимо от того, кому оно принадлежит, если это только не угон.
И ГАИ проинформировали, что всесезонные шины запретят использовать зимой в Беларуси.
Кроме того, глава ГАИ прокомментировал остановку машин нарушителей со стрельбой в Беларуси.