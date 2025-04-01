Резидент ТОР «Железногорск» запустил в стратосферу модель вагон-дома

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Резидент ТОР «Железногорск» (Красноярский край) компания «Лидер» совершила запуск прототипа вагон-дома в стратосферу на высоту свыше 25 км. Об этом ТАСС рассказал коммерческий директор компании Иван Мячев.
«20 лет наша компания занимается разработкой проектов и обустройством труднодоступных месторождений. Мы производим вахтовые поселки, вагон-дома различных модификаций: медпункты, столовые, сауны. Также сами делаем станции очистки воды с обратным осмосом, аналогичные тем, что используются на космических станциях. То есть создаем инфраструктуру в арктической зоне для геологов, геофизиков, нефтяников. И мы всегда сравниваем наши условия работы с космическими, где нет света, где нет воды, температуры — очень низкие. И у нас есть цель, мечта — мы хотим построить городок на Марсе, и мы движемся в этом направлении, — рассказал Мячев. — Идея запустить вагон-дом в стратосферу возникла после знакомства с аэрокосмонавтами. И с ними решили попробовать запустить первый вагон-дом в стратосферу на 30 км. Попробовали, подняли — получилось».
Подготовка к запуску, рассказал собеседник ТАСС, заняла более месяца и включала в себя подготовку аэростата, согласование точки запуска, даты и места приземления с Роскосмосом. Из-за неблагоприятных погодных условий точка приземления многократно менялась. В целом, весь проект от начала до конца занял шесть месяцев. После длительного ожидания благоприятных метеоусловий запуск был произведен из Подмосковья и завершился успешным приземлением.
«Сразу после запуска нам написали письмо из Красноярска. Оказывается, там есть научная лаборатория, у которой задача — разработать блоки, в которых можно было бы в космосе выращивать растения и кормить людей. Нам это очень интересно, и мы решили с ними создать какой-нибудь проект, чтобы эти блоки испытать», — поделился Иван Мячев.
ТОР «Железногорск» создана 6 февраля 2018 года в соответствии с законом № 473-ФЗ. 20 зарегистрированных резидентов. Создано более 320 рабочих мест, вложено порядка 400 млн рублей инвестиций. Компания «Лидер» — резидент ТОР «Железногорск» с января 2023 года.