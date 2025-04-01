Резидент ТОР «Железногорск» запустил в стратосферу модель вагон-дома

«20 лет наша компания занимается разработкой проектов и обустройством труднодоступных месторождений. Мы производим вахтовые поселки, вагон-дома различных модификаций: медпункты, столовые, сауны. Также сами делаем станции очистки воды с обратным осмосом, аналогичные тем, что используются на космических станциях. То есть создаем инфраструктуру в арктической зоне для геологов, геофизиков, нефтяников. И мы всегда сравниваем наши условия работы с космическими, где нет света, где нет воды, температуры — очень низкие. И у нас есть цель, мечта — мы хотим построить городок на Марсе, и мы движемся в этом направлении, — рассказал Мячев. — Идея запустить вагон-дом в стратосферу возникла после знакомства с аэрокосмонавтами. И с ними решили попробовать запустить первый вагон-дом в стратосферу на 30 км. Попробовали, подняли — получилось».