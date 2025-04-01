«Собрал вот эти советские деньги. То, что лежало у него, у него в семье». Путин передал монеты белорусском паралимпийцу Талаю для памятника в Москве

— Он (Владимир Путин. — Ред.) собрал вот эти советские деньги. То, что лежало у него, у него в семье. И попросил обязательно вам это передать, потому что, во-первых, такие усилия в год 80-летия Победы для нас для всех — это то, что очень трудно переоценить, — прокомментировал Песков.