«Собрал вот эти советские деньги. То, что лежало у него, у него в семье». Путин передал монеты белорусском паралимпийцу Талаю для памятника в Москве

Президент России Владимир Путин передал монеты белорусскому паралимпийцу Алексею Талаю для создания памятника в Москве к 80-летию Победы, пишет ТАСС.
Монеты от Путина Талаю передал пресс-секретарь главы России. Дмитрий Песков заметил, что передает для памятника советские монеты, которые хранились у президента и членов его семьи. Эти монеты добавят к другим, чтобы создать памятник на Поклонной горе в Москве, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
— Он (Владимир Путин. — Ред.) собрал вот эти советские деньги. То, что лежало у него, у него в семье. И попросил обязательно вам это передать, потому что, во-первых, такие усилия в год 80-летия Победы для нас для всех — это то, что очень трудно переоценить, — прокомментировал Песков.
Также пресс-секретарь российского президента назвал великолепной работу Талая по созданию памятника, подчеркнув, что это поучительно для молодого поколения.
Песков передал монеты от Путина белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю. Фото: телеграм-канал «80 лет Великой Победе».
Известно, что о проекте Путин узнал на церемонии вручения государственных наград в мае 2024-го. Тогда Талай был удостоен российского ордена Дружбы. А Путин, узнав о его инициативе, пообещал передать хранящиеся у него монеты.
Для проекта многие семьи из Беларуси и России также передают сохранившиеся у них монеты СССР, чтобы они были переплавлены для изготовления памятника воинам-освободителям страны от фашизма. К слову, для первых двух памятников монеты были передавались от семьи президента Беларуси Александра Лукашенко.
Эта скульптура будет установлена на Поклонной горе в Москве. Она будет в виде солдатского письма-треугольника, и станет уже третьим подобным памятником, созданным в рамках проекта «Живая память благодарных поколений». Первую скульптуру установили в Минске в 2022-м, вторую — в Брестской крепости в 2024-м.
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