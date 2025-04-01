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Forbes включил двух ростовских миллиардеров в мировой рейтинг-2025

Журнал Forbes обновил список самых богатых людей планеты.

Источник: Комсомольская правда

Американский журнал Forbes обновил список самых богатых людей планеты, включив в него двух предпринимателей из Ростова-на-Дону. Об этом сообщили на официальном сайте зарубежного журнала.

По данным издания, всего в рейтинг вошли около 3000 миллиардеров, среди которых 114 россиян. Бизнесмены Ростовской области также пополнили список. Так, там оказался Иван Саввиди, который занял 2110-е место. Его капитал составил 1,6 млрд. долларов. Также в список Forbes попал Владимир Мельников. Он занял 2479-ю позицию. Его капитал составил 1,3 млрд. долларов.