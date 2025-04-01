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В Уфе из-за ремонта введут ограничения на трех улицах

Первые ограничения были введены уже сегодня.

Источник: Комсомольская правда

Уфимская администрация сообщила о временных изменениях в организации дорожного движения, связанных с проведением ремонтных работ в весенне-летний период.

На участке дороги между проспектом Октября и улицей Российской в районе здания АО «Транснефть» ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 августа текущего года.

Другой участок — от улицы Менделеева до улицы Сагита Агиша — будет закрыт для проезда транспортных средств со 2 апреля по 1 июня.

Дополнительные ограничения коснутся дорожного участка между улицами Степана Кувыкина и 1-ой Кронштадской — здесь ремонтные работы запланированы на период с 7 апреля по 1 июня.

Городские власти призывают водителей заранее планировать маршруты движения и учитывать временные неудобства, связанные с проведением дорожных работ.

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