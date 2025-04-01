Вышел сериал «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко

Вторая серия, которая вышла одновременно с первой, эти опасения отчасти подтверждает. ~После образцового пилота шоу не то чтобы раскисает, но заметно расслабляется, в нем уже не чувствуется стремления всеми правдами и неправдами зацепить зрителя~. В конечном счете вполне может выясниться, что золотого материала у причастных набралось на полный метр, тогда как помещается их тут целых два: в сумме шоу идет порядка четырех с половиной часов. С другой стороны, даже так «Актерище» производит впечатление одной из самых убедительных российских комедий последних лет — хотя это больше говорит о состоянии жанра в стране, чем о сериале. У которого, впрочем, по-прежнему есть шанс оказаться не сериалом, а сериалищем.