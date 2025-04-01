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В Калининграде хирурги применили новые технологии и удалили 77-летнему мужчине опухоль почки

Уникальную для региона операцию провели в областной клинической больнице.

Источник: Правительство Калининградской области

В областной клинической больнице Калининграда 1 апреля с помощью нового оборудования врачи провели операцию по удалению опухоли почки, сохранив орган 77-летнему пациенту. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, применялся ультразвуковой лапароскопический датчик, с помощью которого визуализация опухоли стала доступнее.

Свершившееся назвали прорывом в сфере минимально инвазивной хирургии почек.

— С применением новой технологии на базе ОКБ мы можем быстро и четко визуализировать опухоль, ее границы и даже определить питающие сосуды, тем самым облегчить ход выполнения операции, — пояснил врач уролог-онколог Александр Плесовский.

Врачи призывают калининградцев чаще проходить диспансеризацию, что позволяет выявлять риски на ранних стадиях.