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В работе сервиса ГИБДД устранили сбой

РКН сообщил, что фиксировал сбой в работе сервиса ГИБДД, он уже устранен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Роскомнадзор во вторник фиксировал сбой в работе сервиса ГИБДД, причина неизвестна, однако сейчас он работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в ведомстве.

Как отмечает Роскомнадзор, во вторник с 17.05 мск Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой работы сервиса.

«Данные о причинах сбоя не предоставлены. По информации МВД, в настоящее время проблемы устранены. Сервис работает в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.