В работе сервиса ГИБДД устранили сбой

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Роскомнадзор во вторник фиксировал сбой в работе сервиса ГИБДД, причина неизвестна, однако сейчас он работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в ведомстве.
Как отмечает Роскомнадзор, во вторник с 17.05 мск Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой работы сервиса.
«Данные о причинах сбоя не предоставлены. По информации МВД, в настоящее время проблемы устранены. Сервис работает в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.