«Музей бомжей» заработал в центре Петербурга

В числе экспонатов есть не только восковую фигуру бродяги XIV века, но и инсталляцию, которая изображает петербургского бездомного интеллигента на трубах теплотрассы, а также фигуру бомжа в советском отделении милиции. Также уделили место и созданию благотворительного проекта «Ночлежка».