Лукашенко подписал указ по внедрению в Беларуси связи 5G

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ о реализации инвестиционного проекта по внедрению в Беларуси технологии связи 5G, сообщает пресс-служба президента.
Так, белорусским президентом подписан указ о реализации инвестпроекта (№ 139 от 1 апреля 2025-го). Документом определено дальнейшее развитие в стране инфраструктуры сетей электросвязи, которые основаны на внедрении новых информационно-коммуникационных технологий. Подчеркивается, что связь 5G внедряется в интересах государства, граждан и бизнеса.
В частности, в указе предусматривается создание в Беларуси сети сотовой подвижной электросвязи 5G (технология IMT-2020). Она будет создаваться согласно модели единого инфраструктурного оператора и будет включать единую сеть сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE (4G).
Реализация данного инвестпроекта должна повысить доступность и качество мобильной связи и скорость интернета. Это произойдет благодаря внедрению технологии 5G, а также увеличению охвата территории республики связью по технологии LTE.
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