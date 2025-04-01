Лукашенко подписал указ по внедрению в Беларуси связи 5G

Так, белорусским президентом подписан указ о реализации инвестпроекта (№ 139 от 1 апреля 2025-го). Документом определено дальнейшее развитие в стране инфраструктуры сетей электросвязи, которые основаны на внедрении новых информационно-коммуникационных технологий. Подчеркивается, что связь 5G внедряется в интересах государства, граждан и бизнеса.