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К 80-летию Победы ветераны ВОВ Дона получат до 80 тысяч рублей

Ростовские ветераны получат выплаты к 80-летию Победы.

Источник: Комсомольская правда

В апреле участники Великой Отечественной войны, проживающие в Ростовской области, получат единовременные выплаты в честь 80-летия Победы. Начисление пройдет автоматически — обращаться за оформлением не нужно. Соответствующую информацию опубликовали на сайте правительства региона.

Так, 80 тысяч рублей выплатят участникам и инвалидам ВОВ, вдовам погибших, блокадникам Ленинграда, жителям осажденных Севастополя и Сталинграда, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Труженикам тыла и совершеннолетним узникам фашизма назначат 55 тысяч рублей.

Деньги перечислят вместе с апрельской пенсией: через банк — не позднее 10, 16 или 23 апреля, а также через почту — с 3 по 21 апреля.