Обещанные ярмарки корюшки в Петербурге не открылись

Ранее мы писали, что в Выборге стартовали продажи корюшки, однако цены на эту рыбу вызвали недовольство у жителей Ленинградской области. В местных сообществах сообщают о стоимости в 2100 рублей за килограмм, хотя некоторые пользователи заметили предложения и за 1200 рублей, что также считается завышенной ценой.