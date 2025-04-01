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Обещанные ярмарки корюшки в Петербурге не открылись

Рыбу еще не поймали.

Источник: Piter.TV

Обещанный ранее сезон корюшки в Северной столице стартовал неудачно. По данным 78.ru, официальные точки продажи рыбы пока что не открылись, а поставщики только начинают сезонный отлов.

В Комитете по промышленной политике. инновациям и торговле журналистам объяснили, что корюшки пока нет в принципе.

Источник издания также подтвердил, что рыбаки только начинают выставлять сети. А та корюшка, которую можно найти на прилавках — мороженая.

Ранее мы писали, что в Выборге стартовали продажи корюшки, однако цены на эту рыбу вызвали недовольство у жителей Ленинградской области. В местных сообществах сообщают о стоимости в 2100 рублей за килограмм, хотя некоторые пользователи заметили предложения и за 1200 рублей, что также считается завышенной ценой.