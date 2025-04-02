Заказники в Ленобласти объявляют период тишины: посещение запрещено

С 1 апреля для посетителей закрываются три заказника в Ленинградской области и еще шесть последуют за ними в течение месяца, сообщает пресс-служба администрации региона. Минимум до середины лета запрещается посещение озёр, зарослей тростника и береговой зоны.
Как поясняют в комитете по природным ресурсам Ленобласти, запрет вводится, чтобы люди не беспокоили птиц в период гнездования и массовых миграций. Только так потомство может благополучно появиться на свет.
Какие заказники в Ленобласти вводят запрет на посещение.
В заказнике «Раковые озёра» с 1 апреля по 15 июля запрещается посещать озёра и находиться в 200-метровой береговой зоне. Это касается и одноименной экотропы.
В заказнике «Озеро Мелководное» с 1 апреля по 15 июля запрещено посещать озёра, сплавины, заросли тростников, а также находиться на его территории с собаками.
В заказнике «Берёзовые острова» с 1 апреля по 1 августа запрещено находиться на прибрежных мелководьях вдоль островов, на акватории залива и ряда островов. Это места миграционных стоянок и массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц.
В заказнике «Белый камень» с 15 апреля по 15 июля запрещено посещать болотный массив Гладкий Мох.
С 15 апреля по 15 июня ограничено посещение заказника «Кургальский».
В заказнике «Кивипарк» с 20 апреля по 15 июля запрещено посещать остров Стоглаз с мелкими островами вокруг него, остров Луковый, полуостров Сторожок, устье реки Великая и мелководья залива Балтиец.
В заказнике «Выборгский» с 15 апреля по 15 июля запрещено находиться в местах миграционных стоянок и гнездования птиц.
С 20 апреля по 15 июля ограничено посещение заказника «Лебяжий». Кроме того, запрещено посещение тростниковых крепей в районе поселка Черная Лахта.
Посещение заказника «Болото Ламмин-Суо» ограничено на весь бесснежный период.