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Заказники в Ленобласти объявляют период тишины: посещение запрещено

На орнитологических особо охраняемых природных территориях Ленобласти начинается так называемый период тишины, когда они закрываются для посетителей. Это время гнездования птиц и выведения потомства.

Источник: Админка Ленобласти / Telegram

С 1 апреля для посетителей закрываются три заказника в Ленинградской области и еще шесть последуют за ними в течение месяца, сообщает пресс-служба администрации региона. Минимум до середины лета запрещается посещение озёр, зарослей тростника и береговой зоны.

Как поясняют в комитете по природным ресурсам Ленобласти, запрет вводится, чтобы люди не беспокоили птиц в период гнездования и массовых миграций. Только так потомство может благополучно появиться на свет.

Какие заказники в Ленобласти вводят запрет на посещение.

В заказнике «Раковые озёра» с 1 апреля по 15 июля запрещается посещать озёра и находиться в 200-метровой береговой зоне. Это касается и одноименной экотропы.

В заказнике «Озеро Мелководное» с 1 апреля по 15 июля запрещено посещать озёра, сплавины, заросли тростников, а также находиться на его территории с собаками.

В заказнике «Берёзовые острова» с 1 апреля по 1 августа запрещено находиться на прибрежных мелководьях вдоль островов, на акватории залива и ряда островов. Это места миграционных стоянок и массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц.

В заказнике «Белый камень» с 15 апреля по 15 июля запрещено посещать болотный массив Гладкий Мох.

С 15 апреля по 15 июня ограничено посещение заказника «Кургальский».

В заказнике «Кивипарк» с 20 апреля по 15 июля запрещено посещать остров Стоглаз с мелкими островами вокруг него, остров Луковый, полуостров Сторожок, устье реки Великая и мелководья залива Балтиец.

В заказнике «Выборгский» с 15 апреля по 15 июля запрещено находиться в местах миграционных стоянок и гнездования птиц.

С 20 апреля по 15 июля ограничено посещение заказника «Лебяжий». Кроме того, запрещено посещение тростниковых крепей в районе поселка Черная Лахта.

Посещение заказника «Болото Ламмин-Суо» ограничено на весь бесснежный период.