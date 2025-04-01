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На Дону отправили в отставку общественного представителя в судейской коллегии

Донские депутаты отправили в отставку общественного представителя в судейской коллегии.

Источник: Комсомольская правда

Законодательное Собрание Ростовской области приняло решение о досрочном прекращении полномочий Юрия Демидченко — представителя общественности в региональной квалификационной коллегии судей. Постановление было опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Причины отставки не раскрываются. Отметим, что представители общественности в квалификационной коллегии судей назначаются законодательным органом власти. Их участие в работе коллегии призвано: способствовать совершенствованию судебной системы, защищать права и законные интересы судей, укреплять авторитет судебной власти, контролировать соблюдение Кодекса судейской этики.

Информации о новом кандидате на освободившуюся должность пока нет.