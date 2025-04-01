На Дону отправили в отставку общественного представителя в судейской коллегии

Причины отставки не раскрываются. Отметим, что представители общественности в квалификационной коллегии судей назначаются законодательным органом власти. Их участие в работе коллегии призвано: способствовать совершенствованию судебной системы, защищать права и законные интересы судей, укреплять авторитет судебной власти, контролировать соблюдение Кодекса судейской этики.