В Башкирии 32 человека погибли во время работы

В Башкирии в 2024 году на производстве скончались 32 работника. Об этом сообщила министр труда республики Ленара Иванова. По ее словам, годом ранее смертность была выше на 11%.
— В 2024 году в организациях республики на производстве погибло 32 работника, а в 2023 года — 36 погибших, — отметила Иванова.
Самыми травмоопасными сферами остаются добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь и сельское хозяйство.
Всего на производствах, признанными вредными или с опасными условиями труда, работают около 108 тысяч человек.
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