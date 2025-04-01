На «Госуслугах» стал доступен сервис для проверки регистрации сим-карт

«Когда аккаунт привязан на “Госуслугах”, то услуга расторжения на портале будет недоступна, и это будет означать, что аккаунт на “Госуслугах” может стать недоступен. Таким образом, если хочешь отказаться от этого, сначала надо поменять номер мобильного телефона в учетной записи, это доступно на “Госуслугах”, соответственно, используя новый номер, старый номер, или это можно сделать личным приходом в банк или МФЦ — и там поменять номер», — пояснил он.