Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Госуслугах» стал доступен сервис для проверки регистрации сим-карт

На Госуслугах заработал сервис для проверки количества оформленных сим-карт.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. На «Госуслугах» заработал сервис для проверки количества оформленных на одного абонента сим-карт, сообщило Минцифры видеоролике в Telegram-канале.

«Теперь все оформленные на вас номера у любых операторов связи будут собраны в специальном разделе “Сим-карты” на “Госуслугах”. Вы сможете просматривать номера и давать им названия. Когда оператор подключится к сервису, вам станут доступны новые функции», — говорится в посте.

Новый сервис позволяет:

просматривать все оформленные на пользователя номера — личные и корпоративные;получать через личный кабинет уведомления о заключении нового договора на оказание услуг связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора;временно приостановить действие договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но при этом сохранить номер телефона — до выяснения обстоятельств.

Как рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов, сим-карта номера, привязанного к аккаунту на «Госуслугах», будет отмечена отдельной строкой.

«Когда аккаунт привязан на “Госуслугах”, то услуга расторжения на портале будет недоступна, и это будет означать, что аккаунт на “Госуслугах” может стать недоступен. Таким образом, если хочешь отказаться от этого, сначала надо поменять номер мобильного телефона в учетной записи, это доступно на “Госуслугах”, соответственно, используя новый номер, старый номер, или это можно сделать личным приходом в банк или МФЦ — и там поменять номер», — пояснил он.

С 1 апреля на одного россиянина нельзя будет оформить более 20 сим-карт. Согласно новым правилам, перед заключением договора оператор связи должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных одному физлицу абонентских номеров, а также достоверность личных данных.

Кроме того, с 1 ноября операторы смогут блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одного человека, — до этого момента абонентам необходимо самим расторгнуть неактуальные договоры на оказание услуг связи.