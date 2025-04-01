На «Госуслугах» стал доступен сервис для проверки регистрации сим-карт

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. На «Госуслугах» заработал сервис для проверки количества оформленных на одного абонента сим-карт, сообщило Минцифры видеоролике в Telegram-канале.
«Теперь все оформленные на вас номера у любых операторов связи будут собраны в специальном разделе “Сим-карты” на “Госуслугах”. Вы сможете просматривать номера и давать им названия. Когда оператор подключится к сервису, вам станут доступны новые функции», — говорится в посте.
Новый сервис позволяет:
просматривать все оформленные на пользователя номера — личные и корпоративные;получать через личный кабинет уведомления о заключении нового договора на оказание услуг связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора;временно приостановить действие договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но при этом сохранить номер телефона — до выяснения обстоятельств.
Как рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов, сим-карта номера, привязанного к аккаунту на «Госуслугах», будет отмечена отдельной строкой.
«Когда аккаунт привязан на “Госуслугах”, то услуга расторжения на портале будет недоступна, и это будет означать, что аккаунт на “Госуслугах” может стать недоступен. Таким образом, если хочешь отказаться от этого, сначала надо поменять номер мобильного телефона в учетной записи, это доступно на “Госуслугах”, соответственно, используя новый номер, старый номер, или это можно сделать личным приходом в банк или МФЦ — и там поменять номер», — пояснил он.
С 1 апреля на одного россиянина нельзя будет оформить более 20 сим-карт. Согласно новым правилам, перед заключением договора оператор связи должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных одному физлицу абонентских номеров, а также достоверность личных данных.
Кроме того, с 1 ноября операторы смогут блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одного человека, — до этого момента абонентам необходимо самим расторгнуть неактуальные договоры на оказание услуг связи.