Украина продала 50 вагонов конфискованных у Беларуси калийных удобрений на $1 миллион

Власти Украины продали изъятых белорусских удобрений еще почти на миллион долларов, сообщил Sputnik Беларусь.
Сделку совершило Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), реализовав очередную партию конфискованного у Беларуси имущества. Сообщается, что сейчас украинскими властями продано свыше 3,5 тысячи тонн удобрений «Беларуськалия». Стоимость сделки — 39,8 миллиона гривен или около 1 миллиона долларов в эквиваленте. Уточняется, что продано содержимое 50 железнодорожных вагонов, перевозивших хлорид калия. Груз был конфискован у белорусской стороны властями на территории Украины.
По заявлению АРМА, вырученные от продажи конфискованных белорусских удобрений средства пойдут на военные облигации для помощи ВСУ.
При этом это не первая подобная реализация конфискованных белорусских удобрений. Еще одна сделка была проведена 28 марта, тогда АРМА получило за примерно такой же объем хлоркалия почти 860 миллионов долларов, а 3 марта реализовалась еще одна партия за примерно 1,040 миллиона долларов.
Но еще в середине марта украинский Минюст инициировал судебный процесс для изымания всех активов «Беларуськалия» в стране. Они включают не только железнодорожные вагоны и калийные удобрения, но и корпоративные права.
Напомним, что изначально было известно, что Беларусь не может вернуть 7 тысяч вагонов с территории Украины.
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