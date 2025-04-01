Украина продала 50 вагонов конфискованных у Беларуси калийных удобрений на $1 миллион

При этом это не первая подобная реализация конфискованных белорусских удобрений. Еще одна сделка была проведена 28 марта, тогда АРМА получило за примерно такой же объем хлоркалия почти 860 миллионов долларов, а 3 марта реализовалась еще одна партия за примерно 1,040 миллиона долларов.