Ростовчан предупредили об опасной геморрагической лихорадке

По словам специалиста, возбудитель болезни обладает высоким сродством к эндотелию сосудов — проникает в клетки, размножается и вызывает кровоизлияния. Основная зона поражения — бронхи и легкие. Инфицированный кашляет с кровью, а температура тела может подняться до до 39 .