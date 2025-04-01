Ростовчан предупредили об опасной геморрагической лихорадке

Врач-невролог Павел Хорошев в интервью Инфо24 сообщил о распространении в России опасного инфекционного заболевания, относящегося к группе геморрагических лихорадок. Главным симптомом является сильный кашель с кровохарканьем, что свидетельствует о поражении сосудов и легочных путей.
По словам специалиста, возбудитель болезни обладает высоким сродством к эндотелию сосудов — проникает в клетки, размножается и вызывает кровоизлияния. Основная зона поражения — бронхи и легкие. Инфицированный кашляет с кровью, а температура тела может подняться до до 39 .
Кроме того, вирус может атаковать сосуды по всему организму, включая головной мозг. В тяжелых случаях возможен массовый некроз тканей, что резко повышает риск летального исхода.