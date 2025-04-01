Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчан предупредили об опасной геморрагической лихорадке

Эксперт предупреждает об опасной геморрагической лихорадке с кровохарканьем в России.

Источник: Комсомольская правда

Врач-невролог Павел Хорошев в интервью Инфо24 сообщил о распространении в России опасного инфекционного заболевания, относящегося к группе геморрагических лихорадок. Главным симптомом является сильный кашель с кровохарканьем, что свидетельствует о поражении сосудов и легочных путей.

По словам специалиста, возбудитель болезни обладает высоким сродством к эндотелию сосудов — проникает в клетки, размножается и вызывает кровоизлияния. Основная зона поражения — бронхи и легкие. Инфицированный кашляет с кровью, а температура тела может подняться до до 39 .

Кроме того, вирус может атаковать сосуды по всему организму, включая головной мозг. В тяжелых случаях возможен массовый некроз тканей, что резко повышает риск летального исхода.