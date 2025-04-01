Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров сообщил, что работает в Москве

Хабиров принял участие в стратсессии, которую провел премьер-министр России.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 апреля, глава Башкирии работает в Москве. Там он принял участие в стратегической сессии, которую провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом руководитель региона сообщил в своих соцсетях.

— Обсудили очень важную тему — контуры будущего нефтяной и угольной отрасли страны до 2050 года, — написал Хабиров.

По данным администрации главы Башкирии, завтра, 2 апреля, Радий Хабиров должен провести традиционное оперативное совещание в ЦУРе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.