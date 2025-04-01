Радий Хабиров сообщил, что работает в Москве

Сегодня, 1 апреля, глава Башкирии работает в Москве. Там он принял участие в стратегической сессии, которую провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом руководитель региона сообщил в своих соцсетях.
— Обсудили очень важную тему — контуры будущего нефтяной и угольной отрасли страны до 2050 года, — написал Хабиров.
По данным администрации главы Башкирии, завтра, 2 апреля, Радий Хабиров должен провести традиционное оперативное совещание в ЦУРе.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.