В Орловском госуниверситете в «Неделе науки» поучаствуют почти 15 тыс. человек

ОРЕЛ, 1 апреля. /ТАСС/. Порядка 15 тыс. человек примут участие в мероприятиях в рамках «Недели науки» на базе Орловского государственного университета с 1 по 30 апреля, в программе — более 100 секций из разных отраслей науки, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В мероприятиях в рамках “Недели науки-2025” примут участие более 7 тыс. бакалавров, более 4,5 тыс. студентов специалитета, более 2,3 тыс. магистрантов, более 250 аспирантов, 731 преподаватель», — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что запланировано проведение более 100 секций из различных отраслей науки: точных, естественных, медицинских, социальных, гуманитарных. В вузе проведут студенческий форум «Территория научных открытий», университетский научный студенческий форум «Мегатехнологии: изучаем, оцениваем, применяем», «Студенческий форум — 2025: “Здоровое долголетие семьи”.
Сообщается, что в ходе «Недели науки» в университете пройдет мастер-класс по семейному консультированию, технологии оказания экстренной психологической помощи по телефону, а также интерактивный мастер-класс «В губернском городе О, или Литературная столица России», в ходе которого пройдет виртуальная экскурсия по литературным местам региона.
Также в программе предусмотрены пленарные и секционные заседания по итогам научно-исследовательской работы студентов и преподавателей в институтах и на факультетах, выставка студенческих научных работ и проектов, на которой молодые ученые представят разработки, конференция студенческих научных обществ ОГУ им. И. С. Тургенева, где обсудят перспективы студенческой науки, а также награждение исследователей, внесших значительных вклад в развитие научной деятельности вуза.