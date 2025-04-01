В Орловском госуниверситете в «Неделе науки» поучаствуют почти 15 тыс. человек

Также в программе предусмотрены пленарные и секционные заседания по итогам научно-исследовательской работы студентов и преподавателей в институтах и на факультетах, выставка студенческих научных работ и проектов, на которой молодые ученые представят разработки, конференция студенческих научных обществ ОГУ им. И. С. Тургенева, где обсудят перспективы студенческой науки, а также награждение исследователей, внесших значительных вклад в развитие научной деятельности вуза.