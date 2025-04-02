Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми во дворце спорта «Молот» проведут ремонт

На капремонт здания в региональном бюджете предусмотрено 270 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Универсальном дворце спорта «Молот» планируется провести ремонт в фойе у центрального входа и атриумов. Об этом пишет «Business Class».

Работы будут включать обновление полов, стен, колонн, ступеней, а также замену потолочных конструкций и другое. Как сообщили в Министерстве спорта Пермского края, ремонт начнется после окончания спортивных сезонов у команд «Молот» и «Парма». При этом тренировки команд в дворце будут продолжаться без изменений.

На капитальный ремонт здания в региональном бюджете предусмотрено 270 миллионов рублей на следующие два года.