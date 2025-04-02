В Перми во дворце спорта «Молот» проведут ремонт

Работы будут включать обновление полов, стен, колонн, ступеней, а также замену потолочных конструкций и другое. Как сообщили в Министерстве спорта Пермского края, ремонт начнется после окончания спортивных сезонов у команд «Молот» и «Парма». При этом тренировки команд в дворце будут продолжаться без изменений.