Австралиец приехал в Россию и поразился одной детали

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Австралиец Рассел поразился ассортименту в подмосковном магазине электроники, своими впечатлениями он поделился на своем YouTube-канале «Путешествие с Расселом».
«Вы можете посмотреть всю коллекцию на веб-сайте и заказать у сотрудников все, что пожелаете. Вот здесь можно найти все модели iPhone. В данном магазине действительно представлен весь ассортимент, и даже если в этом конкретном магазине чего-то не найдется, они привезут товар для вас из другого», — рассказал он.
Как уточнил блогер, магазин находится в 50 километрах от Москвы.
Рассел поразился «шикарному» многообразию представленных товаров и возможности рассмотреть товар, выставленный на витрине.
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