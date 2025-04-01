Австралиец приехал в Россию и поразился одной детали

«Вы можете посмотреть всю коллекцию на веб-сайте и заказать у сотрудников все, что пожелаете. Вот здесь можно найти все модели iPhone. В данном магазине действительно представлен весь ассортимент, и даже если в этом конкретном магазине чего-то не найдется, они привезут товар для вас из другого», — рассказал он.