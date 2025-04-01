Россияне массово берут новые кредиты для погашения старых

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с Инфо24 заявил, что многие россияне оказались в долговой ловушке, постоянно перекредитовываясь. Некоторые заемщики уже при оформлении займа понимают, что не смогут его вернуть, но все равно берут новые обязательства.
Так, заемщики берут 4−6 кредитов подряд, чтобы закрыть предыдущие, увеличивая риски дефолта. В это время финансовые организации остаются рентабельными, поэтому волна невозвратов не станет для них критичной. Поэтому, чем крупнее кредит, тем больше банк заинтересован в возврате денег и готов договариваться.
Ситуация отражает рост долговой нагрузки населения, но банковская система пока сохраняет устойчивость. Однако эксперты рекомендуют заемщикам избегать необдуманных кредитов, чтобы не усугублять финансовые проблемы.