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Скончался актер из «Следа» и «Каменской» Рашид Тугушев

Российский актер, режиссер и сценарист Рашид Тугушев в пятницу, 28 марта, скончался в возрасте 64 лет.

Источник: kino-teatr.ru

Информация о его смерти появилась на портале kino-teatr.ru.

Артист родился в 1961 году. В 1987-м он завершил обучение в Школе-студии МХАТ по специальности «актер драматического театра и кино», затем стажировался у Анатолия Васильева во ВГИКе в мастерской Сергея Соловьева.

В том же году Тугушев работал ассистентом советского и российского театрального режиссера Романа Виктюка в Московском областном театре в постановке пьесы «Милый, сколько яду положить тебе в кофе?». Год спустя он поставил спектакль «Тьма» в театре «Современник», а в 1989 году основал «Московский маленький театр». С 1990 по 1992 год артист служил актером Центра Мейерхольда.

С 1980-х Рашид Тугушев снимался в таких фильмах и сериалах, как «Причалы», «Кодекс чести», «Марш Турецкого», «Каменская», «Частный детектив», «След» и другие.