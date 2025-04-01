Скончался актер из «Следа» и «Каменской» Рашид Тугушев

В том же году Тугушев работал ассистентом советского и российского театрального режиссера Романа Виктюка в Московском областном театре в постановке пьесы «Милый, сколько яду положить тебе в кофе?». Год спустя он поставил спектакль «Тьма» в театре «Современник», а в 1989 году основал «Московский маленький театр». С 1990 по 1992 год артист служил актером Центра Мейерхольда.