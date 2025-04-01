Сергей Безруков прокатился на комбайне в Ростове

Народный артист Сергей Безруков совместил гастроли с погружением в донскую атмосферу. Во время визита в Ростов-на-Дону со спектаклем «Казанова. Ars Vivendi» он посетил легендарный завод «Ростсельмаш», где лично протестировал сельхозтехнику и восхитился мощью отечественного производства. Об этом актер рассказал на своей странице в социальной сети.
Сергею Безрукову не только показали современные комбайны, но и дали прокатиться на одном из них.
— Производство впечатляет! Горжусь, что оно почти полностью наше, — отметил актер.
После экскурсии артист отправился на рыбалку с друзьями, наслаждаясь донскими просторами. А уже вечером Безруков блестяще сыграл в комедии, завершив день благодарностью: «Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-Батюшка».