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Сергей Безруков прокатился на комбайне в Ростове

Народный артист Сергей Безруков совместил гастроли с погружением в донскую атмосферу.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист Сергей Безруков совместил гастроли с погружением в донскую атмосферу. Во время визита в Ростов-на-Дону со спектаклем «Казанова. Ars Vivendi» он посетил легендарный завод «Ростсельмаш», где лично протестировал сельхозтехнику и восхитился мощью отечественного производства. Об этом актер рассказал на своей странице в социальной сети.

Сергею Безрукову не только показали современные комбайны, но и дали прокатиться на одном из них.

— Производство впечатляет! Горжусь, что оно почти полностью наше, — отметил актер.

После экскурсии артист отправился на рыбалку с друзьями, наслаждаясь донскими просторами. А уже вечером Безруков блестяще сыграл в комедии, завершив день благодарностью: «Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-Батюшка».