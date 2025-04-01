Путин упростил порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии

Попадающие под данную категорию граждане будут освобождены от сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. Кроме того, выдача им российских водительских удостоверений может осуществляться в том числе на территории Абхазии уполномоченными должностными лицами, определяемыми МВД РФ.