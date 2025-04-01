Раскрыт механизм возникновения аутизма при мутациях в гене MDGA2

Для получения этих сведений китайские биологи вырастили мышей, у которых была повреждена одна, а не две копии гена MDGA2. Такие грызуны хуже запоминают новую информацию, плохо строят гнезда и относительно редко общаются с сородичами. Ученые проанализировали различия в белковом содержимом нейронов мозга у здоровых мышей и грызунов с мутацией в одной из копий MDGA2, что позволило им выявить различия в долях примерно двух сотен пептидов.