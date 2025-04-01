В РФ протестируют технологии увеличения эффективности передачи данных в 6G

ТОМСК, 1 апреля. /ТАСС/. Тестирование технологий, увеличивающих эффективность передачи данных для сетей 6G, планируют провести в 2025 году ученые Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Разработанные алгоритмы и математические модели показывают улучшение спектральной эффективности на 10−20%, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы занимаемся исследованием технологий множественного доступа для систем связи нового поколения, а также технологий Massive MIMO — это многоэлементные антенные решетки. На сегодняшний день в системах связи типа LTE или 5G используются так называемое ортогональное частотное мультиплексирование (технология OFDM), когда каждому абоненту уделяют свой “кусочек” ресурса, и они никак не перекрываются. В технологиях связи шестого поколения предложены подходы для того, чтобы увеличить спектральную эффективность. Если сейчас на полосу 10 МГц можно разместить трех пользователей, то в 6G — в ту же самую полосу можно будет разместить четырех пользователей, при этом скорость у всех останется такой же», — приводятся слова завкафедрой телекоммуникаций и основ радиотехники (ТОР) Евгения Рогожникова.
Для повышения спектральной эффективности систем связи ученые вуза используют технологии Power-Division Non-Orthogonal Multiple Access (PD NOMA), которая подразумевает разделение каналов по мощности и Rate-splitting Multiple Access (RSMA) — разделение каналов по скорости. То есть данные передаются в одном и том же частотном диапазоне, но с разной мощностью или скоростью. Технология Massive MIMO используется для отправки и приема нескольких сигналов по одному радиоканалу и позволяет увеличивать качество приема за счет множества антенн и возможности их фокусировки энергии в пространстве.
«Неортогональный множественный доступ, PD NOMA и RSMA пока не применяются в 5G, но они с большой вероятностью войдут в 6G-сети. Поэтому мы занимаемся их исследованием для того, чтобы у нас были компетенции в этой области, и мы в последующем могли сотрудничать с предприятиями, которые разрабатывают телекоммуникационное оборудование и совместно с ними делать такие разработки. Думаю, что в 2025 году у нас первые эксперименты пройдут, где мы на реальных сигналах проверим эти технологии», — сообщил Рогожников.
Ученые ТУСУРа уже разработали алгоритмы, а также математические модели, показывающие улучшение спектральной эффективности на 10−20%. В 2025 году планируется создание технологических демонстраторов и макета. По словам Рогожникова, смена технологий связи происходит приблизительно раз в 10 лет. «Про 6G стоит говорить примерно к 2030 году», — отметил он.
Исследование проходит в рамках программы «Приоритет-2030».