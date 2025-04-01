В РФ протестируют технологии увеличения эффективности передачи данных в 6G

«Неортогональный множественный доступ, PD NOMA и RSMA пока не применяются в 5G, но они с большой вероятностью войдут в 6G-сети. Поэтому мы занимаемся их исследованием для того, чтобы у нас были компетенции в этой области, и мы в последующем могли сотрудничать с предприятиями, которые разрабатывают телекоммуникационное оборудование и совместно с ними делать такие разработки. Думаю, что в 2025 году у нас первые эксперименты пройдут, где мы на реальных сигналах проверим эти технологии», — сообщил Рогожников.