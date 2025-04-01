МАРТ сказал торговле отказаться от коммерческой видеорекламы к 9 Мая

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало рекомендации продавцам на 9 Мая и в преддверии праздника.
В частности, визуально должна измениться сама белорусская торговля в период до 10 апреля, особые рекомендации даны также на 8 — 10 мая. Так, торговые объекты получили рекомендации МАРТ по оформлению интерьера и витрин в стилистике Дня Победы уже до 10 апреля. Для этого следует использовать логотип праздника, утвержденный Минкультуры, элементы ретро и военного стиля.
— Это будет ассоциироваться с военными временами и победой над фашистскими захватчиками, подчеркнет преемственность поколений воинов-освободителей, которые сражались за Родину, — прокомментировали в пресс-службе.
При этом МАРТ предупредил, что запрещено использование экстремистской символики и атрибутики.
Также плакаты с логотипом празднования 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне министерство рекомендует использовать для оформления витрин. В торговых залах возможно размещение «геометрические фигур в виде логотипа праздника», различных предметов, с которыми ассоциируется 9 Мая.
Но еще МАРТ сказал о введении моратория на коммерческую рекламу на видеомониторах в период с 8 по 10 мая включительно. В это время на экранах в магазинах должна выходить социальная реклама, посвященная 80-летию Победы.
В торговых центрах, по совету МАРТ, должны появиться фотозоны в честь Дня Победы. Возможно проведение конкурсов на знание истории Великой Отечественной войны, где будут вручаться призы с государственной символикой и символами праздника. Также могут проводиться тематические конкурсы детских рисунков.
Изменится и внешний вид продавцов, к их спецодежде добавится бутоньерка «Яблоневый цвет». Но также министерство не против, если будут использоваться элементы одежды военных лет: пилотки, бескозырки, фуражки и т.д.
МАРТ рекомендовал также к празднику объявить скидки на отечественные товары и услуги.
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Тем временем Владимир Путин передал монеты белорусском паралимпийцу Талаю для памятника в Москве: «Собрал вот эти советские деньги. То, что лежало у него, у него в семье».