МАРТ сказал торговле отказаться от коммерческой видеорекламы к 9 Мая

В частности, визуально должна измениться сама белорусская торговля в период до 10 апреля, особые рекомендации даны также на 8 — 10 мая. Так, торговые объекты получили рекомендации МАРТ по оформлению интерьера и витрин в стилистике Дня Победы уже до 10 апреля. Для этого следует использовать логотип праздника, утвержденный Минкультуры, элементы ретро и военного стиля.