Совмин объявил республиканский субботник на 12 апреля

В Беларуси определена дата республиканского субботника, сообщает телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Так, в 2025 году республиканский субботник пройдет по всей стране 12 апреля. Это следует из постановления Совмина.
Также сообщается, что деньги, которые белорусы заработают на республиканском субботнике, в том числе на рабочих местах, направят на строительство Национального исторического музея Беларуси.
Ранее мы писали, что строительство Национального исторического музея уже стартовало на месте бывшего парка «Дримленд» в Минске.
Тем временем президент России Владимир Путин передал монеты белорусском паралимпийцу Талаю для памятника в Москве: «Собрал вот эти советские деньги. То, что лежало у него, у него в семье».
А еще МАРТ сказал торговле отказаться от коммерческой видеорекламы к 9 Мая и измениться внешне еще до 10 апреля. Также МАРТ рекомендовал объявить скидки на белорусские товары и услуги к 9 Мая.