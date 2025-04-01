Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совмин объявил республиканский субботник на 12 апреля

Правительство Беларуси определило дату республиканского субботника.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси определена дата республиканского субботника, сообщает телеграм-канал «Правительство Беларуси».

Так, в 2025 году республиканский субботник пройдет по всей стране 12 апреля. Это следует из постановления Совмина.

Также сообщается, что деньги, которые белорусы заработают на республиканском субботнике, в том числе на рабочих местах, направят на строительство Национального исторического музея Беларуси.

Ранее мы писали, что строительство Национального исторического музея уже стартовало на месте бывшего парка «Дримленд» в Минске.

Тем временем президент России Владимир Путин передал монеты белорусском паралимпийцу Талаю для памятника в Москве: «Собрал вот эти советские деньги. То, что лежало у него, у него в семье».

А еще МАРТ сказал торговле отказаться от коммерческой видеорекламы к 9 Мая и измениться внешне еще до 10 апреля. Также МАРТ рекомендовал объявить скидки на белорусские товары и услуги к 9 Мая.