Самая военно-историческая игра: шахматную школу открыли в Севастополе

«Спасибо Вам за то, что так оперативно откликаетесь на наши скромные московские инициативы. Я сам не ожидал такого темпа, но благодаря нашему сотрудничеству с Федерацией шахмат России, мы стараемся популяризировать самую что ни на есть военно-историческую игру. С удовольствием вместе с вами открываем шахматную школу и готовимся вам помогать», — обратился к присутствующим в ходе церемонии открытия председатель российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский.