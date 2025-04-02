Самая военно-историческая игра: шахматную школу открыли в Севастополе

«Спасибо Вам за то, что так оперативно откликаетесь на наши скромные московские инициативы. Я сам не ожидал такого темпа, но благодаря нашему сотрудничеству с Федерацией шахмат России, мы стараемся популяризировать самую что ни на есть военно-историческую игру. С удовольствием вместе с вами открываем шахматную школу и готовимся вам помогать», — обратился к присутствующим в ходе церемонии открытия председатель российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский.
В рамках мероприятия состоялась презентация ключевых этапов реализации проекта и перспектив расширения сети шахматных школ. Организаторы проекта отметили его роль в патриотическом воспитании молодежи.
Также в день открытия в новой школе состоялся мастер-класс российского гроссмейстера Валентины Гуниной для учащихся шахматных школ с трансляцией в регионы.
Новая школа открыта в здании по адресу Маршала Блюхера, 9-А. Проект реализован Региональным отделением Российского военно-исторического общества в Севастополе с участием местной Федерации шахмат и при поддержке Исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества. Это первый этап открытия шахматных школ РВИО. Такие же проекты реализуют в Калининградской, Тамбовской, Ярославской областях.
Ранее сенатор от Крыма, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин открыл шахматные клубы в Донецке и Луганске, аналогичные заведения появятся в Херсонской и Запорожской областях, а также в Мариуполе.