В Ростове правоохранители проверяют инцидент с падением кота с 17 этажа

Поводом стало видео, распространяющееся в соцсетях. На кадрах видно, что из окна многоэтажного выпал кот. Инцидент произошел в микрорайоне Суворовском. Предположительно, кот был сброшен с такой высоты намеренно. Отметим, что пользователи в социальной сети оставили десятки негативных комментариев о ситуации.