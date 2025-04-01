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В Ростове правоохранители проверяют инцидент с падением кота с 17 этажа

Полиция Ростова начала проверку по факту возможного жестокого обращения с животным.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Ростова-на-Дону начала проверку по факту возможного жестокого обращения с животным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области 1 апреля.

Поводом стало видео, распространяющееся в соцсетях. На кадрах видно, что из окна многоэтажного выпал кот. Инцидент произошел в микрорайоне Суворовском. Предположительно, кот был сброшен с такой высоты намеренно. Отметим, что пользователи в социальной сети оставили десятки негативных комментариев о ситуации.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что проводится проверка для установления всех обстоятельств. Если факт жестокого обращения подтвердится, виновные понесут ответственность по статье «Жестокое обращение с животными».