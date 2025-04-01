Пропавший на учениях вблизи Беларуси четвертый военный США найден мертвым

В Литве обнаружено тело четвертого военнослужащего США, пропавшего на учениях в Литве вблизи границы с Беларусью, пишет ТАСС.
Ранее было подтверждено, что пропавшие на учениях у границ Беларуси три солдата Армии США найдены мертвыми.
Поиски четвертого американского военного продолжались. А позднее командование армии (сухопутных сил) США в Европе и Африке подтвердило и его гибель.
— Четвертый солдат армии США, приписанный к 1-й бронетанковой бригадной боевой группе 3-й пехотной дивизии, был обнаружен мертвым недалеко от полигона в Пабраде, — проинформировала пресс-служба.
Президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования в связи со смертью военнослужащих.
Напомним, что ранее Литва раскрыла подробности исчезновения военных США на полигоне вблизи границы Беларуси. А мы писали, что военные Литвы достали бронемашину США, затонувшую на учениях у границ Беларуси.
Тем временем белорусов предупредили о звуках вооружения в одном из регионов: «Будут слышны выстрелы».
Также в ГПК рассказали, как американец тайно проник в Беларусь: «Дважды хотел попасть через погранпункт, но не доказал, что у него есть деньги». Между тем МВД Литвы опровергло связь проникшего в Беларусь американца с учениями, где пропали солдаты США.