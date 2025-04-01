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Пропавший на учениях вблизи Беларуси четвертый военный США найден мертвым

Армия США: найдено тело четвертого американского военного, пропавшего на учениях вблизи Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Литве обнаружено тело четвертого военнослужащего США, пропавшего на учениях в Литве вблизи границы с Беларусью, пишет ТАСС.

Ранее было подтверждено, что пропавшие на учениях у границ Беларуси три солдата Армии США найдены мертвыми.

Поиски четвертого американского военного продолжались. А позднее командование армии (сухопутных сил) США в Европе и Африке подтвердило и его гибель.

— Четвертый солдат армии США, приписанный к 1-й бронетанковой бригадной боевой группе 3-й пехотной дивизии, был обнаружен мертвым недалеко от полигона в Пабраде, — проинформировала пресс-служба.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования в связи со смертью военнослужащих.

Напомним, что ранее Литва раскрыла подробности исчезновения военных США на полигоне вблизи границы Беларуси. А мы писали, что военные Литвы достали бронемашину США, затонувшую на учениях у границ Беларуси.

Тем временем белорусов предупредили о звуках вооружения в одном из регионов: «Будут слышны выстрелы».

Также в ГПК рассказали, как американец тайно проник в Беларусь: «Дважды хотел попасть через погранпункт, но не доказал, что у него есть деньги». Между тем МВД Литвы опровергло связь проникшего в Беларусь американца с учениями, где пропали солдаты США.