Пропавший на учениях вблизи Беларуси четвертый военный США найден мертвым

Также в ГПК рассказали, как американец тайно проник в Беларусь: «Дважды хотел попасть через погранпункт, но не доказал, что у него есть деньги». Между тем МВД Литвы опровергло связь проникшего в Беларусь американца с учениями, где пропали солдаты США.