PLOS Biology: ученые обнаружили отказавшиеся от фотосинтеза водоросли

Открытие ученых указывает на то, что и у других видов могут существовать альтернативные стратегии питания. В планах исследователей — сбор и анализ большего количества образцов Nitzschia для более глубокого понимания их метаболизма и способов круговорота углерода в прибрежных экосистемах. Эти открытия помогут прояснить эволюционные механизмы, позволяющие отдельным видам приспосабливаться и заселять новые экологические ниши.