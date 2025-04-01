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PLOS Biology: ученые обнаружили отказавшиеся от фотосинтеза водоросли

Водоросли рода Nitzschia отказались от фотосинтеза и начали питаться другими водорослями.

Источник: Аргументы и факты

Ученые обнаружили группу диатомовых водорослей рода Nitzschia, которая перестала использовать фотосинтез и начала поглощать углерод из окружающей среды. Этот необычный эволюционный поворот стал возможен благодаря тому, что предок этих водорослей получил бактериальный ген. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS Biology.

В отличие от основной массы диатомовых водорослей, получающих углерод посредством фотосинтеза, некоторые разновидности Nitzschia потеряли хлорофилл и теперь употребляют в пищу углеводы, находящиеся в разлагающихся растениях и других морских водорослях. Чтобы выяснить, как произошла эта трансформация, ученые провели секвенирование генома Nitzschia sing1 и обнаружили ген, отвечающий за выработку фермента, расщепляющего альгинат — комплексный углеродный полимер, присутствующий в клеточных стенках бурых водорослей.

Данный ген был когда-то захвачен предком Nitzschia и включен в его генетический код. С течением времени ген многократно дублировался и мутировал, что привело к возникновению новых свойств. В результате этих изменений Nitzschia научилась разлагать альгинат и использовать его в качестве источника углерода, полностью отказавшись от фотосинтеза.

Открытие ученых указывает на то, что и у других видов могут существовать альтернативные стратегии питания. В планах исследователей — сбор и анализ большего количества образцов Nitzschia для более глубокого понимания их метаболизма и способов круговорота углерода в прибрежных экосистемах. Эти открытия помогут прояснить эволюционные механизмы, позволяющие отдельным видам приспосабливаться и заселять новые экологические ниши.

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