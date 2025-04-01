Американка пожертвовала куртку с лотерейным билетом на $2,5 млн в кармане

По информации телеканала, официальные лица штата и представители лотереи заявили, что не могут выплатить выигрыш 76-летней женщине, так как физически билет отсутствует. Сама же Симонерилуто понимает, что в сложившейся ситуации ничего нельзя изменить, и ее билет может быть предъявлен любым человеком, получившим куртку.