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Американка пожертвовала куртку с лотерейным билетом на $2,5 млн в кармане

Власти и руководство лотереи заявили о невозможности выдачи 76-летней женщине выигрыша при непосредственном отсутствии билета.

Источник: Аргументы и факты

Жительница штата Пенсильвания в США Милдред Симонерилуто пожертвовала организации, поддерживающей ветеранов войны во Вьетнаме куртку, в которой по ошибке оставила выигрышный лотерейный билет на 2,5 миллиона долларов, передает телеканал WTAE.

«Симонерилуто сказала, что пожертвовала куртку и другую одежду организации Vietnam Veterans of America, которая распределяет пожертвования по всей стране и даже за пределами США», — отмечается в сообщении.

По информации телеканала, официальные лица штата и представители лотереи заявили, что не могут выплатить выигрыш 76-летней женщине, так как физически билет отсутствует. Сама же Симонерилуто понимает, что в сложившейся ситуации ничего нельзя изменить, и ее билет может быть предъявлен любым человеком, получившим куртку.