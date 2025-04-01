Педиатр Одинаева: весной дети могут становиться плаксивыми и хуже учиться

Весна — время смены погоды, даже взрослые люди в это время могут ощущать резкие изменения самочувствия и настроения. То же самое происходит и с детьми, и в это время особенно важно дать им необходимую поддержку, об этом сообщает издание «РИАМО» со ссылкой на педиатра Нисо Одинаеву.