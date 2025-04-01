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Педиатр Одинаева: весной дети могут становиться плаксивыми и хуже учиться

Особенно чувствительны к весенним переменам подростки.

Источник: Комсомольская правда

Весна — время смены погоды, даже взрослые люди в это время могут ощущать резкие изменения самочувствия и настроения. То же самое происходит и с детьми, и в это время особенно важно дать им необходимую поддержку, об этом сообщает издание «РИАМО» со ссылкой на педиатра Нисо Одинаеву.

— Весной у маленьких детей могут наблюдаться внезапные перемены настроения, гиперактивность, раздражительность, необоснованные обиды, агрессия, плаксивость. Ученики могут столкнуться с усталостью, проблемами со сном, снижением мотивации ухудшением успеваемости, — цитирует издание медика.

По словам доктора, особенно чувствительны к весенним переменам подростки, поскольку в их организме уже происходят гормональные изменения. Она порекомендовала родителям уделять больше внимания ребятам, выслушивать их переживания, давать заботу и любовь в этот период.

Ранее 360.ru рассказал, что родителям необходимо учить ребенка распознавать и выражать свои чувства, поддерживать положительное отношение к ошибкам и неудачам, помогая понимать, что они часть жизни.

Спорт и соблюдение режима дня поможет ребенку снизить уровень стресса, а вот упреков и наставлений в этот период лучше избегать, передает телеканал «Царьград».