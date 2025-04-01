Украинка Романишина отказалась съезжать из особняка в Лондоне после суда

Украинка Мария Романишина отказалась съезжать из особняка в Лондоне после судебного разбирательства относительно прав собственности на жилплощадь, пишет DM.
Ранее домом, стоимость которого составляет 650 тысяч фунтов стерлингов, владел коллекционер военных реликвий Ричард Джой. Вместе с ним в особняке жила Мария Романишина. После смерти коллекционера в 2018 году его двоюродный брат Мартин Ларни заявил о праве на жилплощадь.
Изначально в суде пришли к соглашению, что Мария Романишина не будет претендовать на дом. Однако впоследствии она отказалась съезжать из особняка, поскольку, по ее словам, Ричард Джой не хотел бы этого.
«Это было его завещание, почему мне нужно съезжать? Таково желание мистера Джоя. Таково было его желание», — заявила Мария Романишина.
Ранее сообщалось, что особняк актрисы Одри Хепберн в Швейцарии выставили на продажу за 20,8 миллиона долларов.