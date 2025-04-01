Работодатели высказались об идее введения четырехдневной рабочей недели

Идея введения четырехдневной рабочей недели не нова, однако ее поддерживают далеко не все россияне. Аналитики решили выяснить, как к инициативе относятся работодатели, результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».
Исследование выявило мнение работодателей о теоретическом введении четырехдневной рабочей недели. Как оказалось, подавляющее большинство, 64%, против, а готовы попробовать этот формат лишь 23%, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что позитивнее к сокращенной рабочей неделе относятся компании, работающие полностью в удаленном формате.
В России возможность введения четырёхдневной рабочей недели в будущем обсуждается как потенциальная норма. Об этом в январе текущего года заявил Ярослав Нилов, глава комитета Государственной думы по труду. По его словам, такая практика может быть применена не во всех секторах и для не всех должностей, передает телеканал «Царьград».
При этом, HR-эксперты уверены, что при существующем дефиците кадров в России думать об этом пока рано — сокращение рабочего времени только усилит дефицит труда в стране, уверены специалисты, передает 360.ru.