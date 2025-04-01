Работодатели высказались об идее введения четырехдневной рабочей недели

В России возможность введения четырёхдневной рабочей недели в будущем обсуждается как потенциальная норма. Об этом в январе текущего года заявил Ярослав Нилов, глава комитета Государственной думы по труду. По его словам, такая практика может быть применена не во всех секторах и для не всех должностей, передает телеканал «Царьград».