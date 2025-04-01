Стало известно, почему вейп вызывает кариес

Вейпы наносят вред всему организму, в том числе, полости рта. Они способны провоцировать появление кариеса и чувствительность зубов, об этом сообщает издание «РИАМО» психиатр-нарколог Виталий Холдин.
— Компоненты вейпов поглощают влагу, что приводит к сухости во рту. Это провоцирует неприятный запах, появление кариеса, повышенную чувствительность зубов, — объясняет медик.
Доктор уточнил, что никотин, в свою очередь, сужает кровеносные сосуды, что влияет на кровоснабжение десен и приводит к хроническому воспалению.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что депутаты Государственной думы уже разработали законопроект о запрете оборота и производства в России вейпов, а также ввоза их в страну. Речь идет в том числе и о тех, что не содержат никотина — поскольку любые жидкости очень вредны для легких. На ставшей достаточно острой проблему обращают внимание многие парламентарии. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, законодательную инициативу поддержат все фракции.