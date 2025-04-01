Стало известно, почему вейп вызывает кариес

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что депутаты Государственной думы уже разработали законопроект о запрете оборота и производства в России вейпов, а также ввоза их в страну. Речь идет в том числе и о тех, что не содержат никотина — поскольку любые жидкости очень вредны для легких. На ставшей достаточно острой проблему обращают внимание многие парламентарии. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, законодательную инициативу поддержат все фракции.