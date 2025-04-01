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Названы вредные последствия отказа от отпуска

Провизор Гуров: отказ от отпуска может привести к снижению иммунитета.

Источник: Комсомольская правда

Отказ от отпуска может иметь вредные последствия, в том числе для здоровья. К такому выводу пришли аналитики в ходе исследования, результаты которого опубликовало издание «Газета.Ru».

— Отказ от отпуска сказывается на здоровье: 32% опрошенных ощущают опустошенность, также среди жалоб указываются физическое истощение, стресс, раздражительность и агрессия, — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что такое положение дел негативно сказывается на здоровье в целом.

Когда человек постоянно находится в состоянии стресса и перегрузки, его организм работает на износ. Это может привести к снижению иммунитета, делая человека более восприимчивым к инфекциям и заболеваниям, нарушению обмена веществ, — цитирует издание провизора Дмитрия Гурова.

По данным «Известий», июль и октябрь станут самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году. Уходя на отдых в это время, можно выиграть в доходе. Чуть менее выгодно брать отпуск в сентябре, декабре и апреле. Самыми финансово неудачными будут январь, май, июнь и ноябрь.

Тем временем, в Госдуме обсуждается инициатива, позволяющая людям с аллергией брать внеплановые оплачиваемые отпуска в месяцы, когда цветут растения, вызывающие у них негативные реакции. Это позволит им выезжать в регионы с более благоприятными климатическими условиями, что может значительно снизить проявления аллергии, передает телеканал «Царьград».