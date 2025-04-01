Названы вредные последствия отказа от отпуска

Отказ от отпуска может иметь вредные последствия, в том числе для здоровья. К такому выводу пришли аналитики в ходе исследования, результаты которого опубликовало издание «Газета.Ru».
— Отказ от отпуска сказывается на здоровье: 32% опрошенных ощущают опустошенность, также среди жалоб указываются физическое истощение, стресс, раздражительность и агрессия, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что такое положение дел негативно сказывается на здоровье в целом.
Когда человек постоянно находится в состоянии стресса и перегрузки, его организм работает на износ. Это может привести к снижению иммунитета, делая человека более восприимчивым к инфекциям и заболеваниям, нарушению обмена веществ, — цитирует издание провизора Дмитрия Гурова.
По данным «Известий», июль и октябрь станут самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году. Уходя на отдых в это время, можно выиграть в доходе. Чуть менее выгодно брать отпуск в сентябре, декабре и апреле. Самыми финансово неудачными будут январь, май, июнь и ноябрь.
Тем временем, в Госдуме обсуждается инициатива, позволяющая людям с аллергией брать внеплановые оплачиваемые отпуска в месяцы, когда цветут растения, вызывающие у них негативные реакции. Это позволит им выезжать в регионы с более благоприятными климатическими условиями, что может значительно снизить проявления аллергии, передает телеканал «Царьград».