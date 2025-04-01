Названы вредные последствия отказа от отпуска

По данным «Известий», июль и октябрь станут самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году. Уходя на отдых в это время, можно выиграть в доходе. Чуть менее выгодно брать отпуск в сентябре, декабре и апреле. Самыми финансово неудачными будут январь, май, июнь и ноябрь.