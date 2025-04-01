Врач рассказала о рисках употребления безалкогольного вина и пива

— В безалкогольных напитках может быть гораздо больше спирта, чем заявляет производитель, детям давать их не стоит. Во-вторых, безалкогольное пиво и вино негативно влияют на психику детей и подростков. Попробовав напитки, имитирующие спиртное, они, как правило, раньше приобщаются к настоящему алкоголю, — говорится в опубликованном сообщении.