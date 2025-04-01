Врач рассказала о рисках употребления безалкогольного вина и пива

Безалкогольное вино и пиво принято считать безопасными напитками, однако, их употребление может быть связано с рядом рисков для здоровья. Об этом сообщила в беседе с «Газете.Ru» врач-невролог Екатерина Демьяновская.
— В безалкогольных напитках может быть гораздо больше спирта, чем заявляет производитель, детям давать их не стоит. Во-вторых, безалкогольное пиво и вино негативно влияют на психику детей и подростков. Попробовав напитки, имитирующие спиртное, они, как правило, раньше приобщаются к настоящему алкоголю, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что важно употреблять их в ограниченном количестве и беременным — напитки могут содержать достаточно много сахара, красители, усилители вкуса, которые могут вызывать аллергическую реакцию.
А злоупотребление безалкогольным пивом чревато серьёзными проблемами со здоровьем, сообщает телеканал «Царьград». Содержание алкоголя в таком пиве может достигать 1%. Заблуждение приводит к тому, что многие выпивают сразу несколько банок напитка, содержащего множество углеводов. В результате повышается риск развития сахарного диабета.
Кстати, даже безобидные напитки, такие как квас, кефир, безалкогольные пиво и вино, иногда становятся причиной небольшого, но все же опьянения, предупреждает 360.ru.