Певица Анастасия Стоцкая показала свою дочь

Певица Анастасия Стоцкая поделилась с подписчиками фотографией своей дочери, которой в мае исполнится восемь лет. Артистка мюзиклов опубликовала снимок с Верой, сделанный за кулисами театра, в своих соцсетях.
Пользователи социальных сетей часто отмечают, что дочь и сын Стоцкой очень похожи на Филиппа Киркорова. Артистка не раз комментировала эти «глупые намеки», подчеркивая, что они не имеют ничего общего с реальностью. По ее словам, она долго реагировала на такие комментарии, но затем решила не доказывать ничего публике.
Отцом детей является бизнесмен Сергей Абгарян, с которым Стоцкая развелась в 2019 году. Она открыто говорила о своих попытках сохранить семью, но когда это не удалось, сделала все возможное, чтобы их расставание прошло без лишнего шума.
Ранее сообщалось, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск стал отцом в 14-й раз. Топ-менеджер компании Маска Neuralink Шивон Зилис родила четвертого общего ребенка — Селдона Ликурга.