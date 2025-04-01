Певица Анастасия Стоцкая показала свою дочь

Пользователи социальных сетей часто отмечают, что дочь и сын Стоцкой очень похожи на Филиппа Киркорова. Артистка не раз комментировала эти «глупые намеки», подчеркивая, что они не имеют ничего общего с реальностью. По ее словам, она долго реагировала на такие комментарии, но затем решила не доказывать ничего публике.